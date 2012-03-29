Автомобиль полиции попал в ДТП на Новопеределкинской улице

В Москве ДТП с участием полицейского автомобиля произошло накануне вечером на Новопеределкинской улице. Автомобиль вневедомственной охраны, спешивший по тревоге на вызов с включенными спецсигналами совершил столкновение с автомашиной Skoda Octavia.

Столкновение произошло в тот момент, когда водитель Skoda совершал поворот с проезжей части к своему дому.

В результате аварии пострадали двое полицейских. Водитель-полицейский был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и гематомами. У второго стража порядка были обнаружены ушибы головы и колена. Медики оказали ему помощь и отпустили. Водитель Skoda не пострадал.Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту произошедшего начата служебная проверка.