В Саратове из-за отказа двигателя аварийно сел самолет Як-42

В Саратове сегодня утром аварийную посадку совершил самолет Як-42. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Як-42 рейса «Саратов – Москва». Самолет вылетел из Саратова в Москву в 06.52 мск.

Источник в силовых структурах Приволжского федерального округа сообщил, что через несколько минут после взлета выяснилось, что произошел отказ среднего двигателя Як-42. Самолет вырабатывал топливо над Саратовом и в 07.05 произвел посадку в аэропорту города.