На Сахалине в ночь на четверг семь сотрудников пожарной части поселка Смирных отравились парами хлорсодержащей бытовой жидкости "Доместос", разлитым на столе в бытовке. Трое из них госпитализированы. Их состояние остается сложным.

Как рассказал заведующий терапевтическим отделением Смирныховской центральной районной больницы Виталий Роговцев, 28 марта в 23:00 в лечебное учреждение двумя бригадами скорой помощи были доставлены семь пожарных с острым отравлением парами хлора. Они все жаловались на головную боль, артериальное давление зашкаливало за 170, пульс – 120 ударов, передает Интерфакс-Сибирь. После оказания первой медицинской помощи состояние четырех человек улучшилось, и они были отпущены из больницы.

Состояние госпитализированных пациентов продолжает оставаться сложным – у них наблюдается сильная гиперемия лица, обильное слезотечение и сильные головные боли. Они также испытывают сильную утомляемость, которая вызывает физическую слабость. По словам В. Роговцева, даже до туалета, который расположен рядом с палатой, они добираются с трудом.

Со слов госпитализированных, в караульном помещении на столе было разлито чистящее средство "Доместос", но они сразу этого не заметили. Только через 30 минут, когда у них резко закружилась голова, они обратили внимание на стол и жидкость. По их же информации, это мог сделать начальник пожарной части Николай Козинский – он подобное проделывал не раз.

В сахалинском следственном управлении и облпрокуратуре факт происшествия подтвердили, но детали не сообщают.