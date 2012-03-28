В подмосковном Чехове автомобиль сбил женщину с 4-летней девочкой

В Подмосковье в Чехове в среду вечером машина сбила женщину с маленькой девочкой. Около 20:00 автомобиль, марка и модель которого устанавливается, совершил наезд на женщину с 4-летней дочерью, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП травмы получили и мать и дочка. Женщина была госпитализирована с места аварии в крайне тяжелом состоянии. У нее закрытая черепно-мозговая травма, переломы костей таза и позвоночника, многочисленные ушибы и раны. Состояние пострадавшей девочки врачи оценивают как средней тяжести. Ребенок также доставлен в больницу.