Офицер погиб, закрыв собой солдата при взрыве гранаты на полигоне

В Приамурье на учебно-тренировочном полигоне, спасая жизнь солдата-срочника, погиб командир батальона связи Сергей Солнечников. Нештатная ситуация произошла при выполнении упражнения по метанию гранат.

Одна граната после броска военнослужащего по призыву попала в бруствер окопа. Майор Солнечников мгновенно сориентировался и прикрыл своим телом солдата. Он спас военнослужащему жизнь. А сам получил тяжелые ранения. Командира батальона госпитализировали в госпиталь Белогорска. Врачи делали все возможное, но не смогли помочь офицеру. Через полтора часа Сергей Солнечников скончался. Ему был всего 31 год.

Для расследования происшествия командование Восточного военного округа создало специальную комиссию.