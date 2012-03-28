На Курском вокзале взрывного устройства не найдено

На Курском вокзале Москвы в среду вечером из сообщения о заложенной бомбе проводилась эвакуация пассажиров и работников. Неизвестный злоумышленник позвонил в столичную полицию и сообщил о заложенной бомбе на Курском вокзале.

Здание вокзала было обследовано. Работали кинологи со служебными собаками. Взрывного устройства не найдено.

«АН» сообщали, что полицейские в тот же день ранее задержали восьмиклассника, который «заминировал» станцию метро «Выхино».