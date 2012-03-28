В здании Курского вокзала в Москве проходит эвакуация
28 марта 2012, 20:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В Москве в здании Курского вокзала в среду вечером проходит эвакуация.Об этом сообщили транзитные пассажиры, находящиеся в тот момент на Курском. Внутри здание вокзала обследуют кинологи со служебными собаками.
Полицейские потребовали закрыть все торговые точки и покинуть помещение. Над вокзалом виден вертолет. Людей не пускают на выход из метро к вокзалу.
Представитель Московско-курского линейного управления внутренних дел подтвердил, что здание эвакуировали из-за сообщения о заложенной бомбе, передает Газета.ру.
К пригородным поездам проход пока открыт.