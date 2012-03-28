В Москве полицейские нашли 15-летнего школьника "заминировавшего" в среду станцию метро "Выхино".Звонок от неизвестного поступил в службу "02" утром в 10:07.

Телефонный террорист сообщил, что на станции метро "Выхино" в 15:00 будет совершен теракт. После этого связь прервалась.

С 11:50 до 15:30 метро "Выхино" полицейские дежурили на станции, проверили ее. Также на "Выхино" работали кинологи со служебными собаками. Взрывных устройств или взрывчатых веществ обнаружено не было.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен звонивший - 15-летний ученик 8 класса одной из московских школ. Юноша и его родители приглашены в отдел полиции для дачи показаний. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.