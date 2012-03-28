Отстранена от работы заведующая детсадом № 14, из которого похитили ребенка

В Краснокамске Пермского края региональное Министерство образования отстранило от должности заведующую детского сада № 14 на время служебной проверки по факту похищения накануне 7-летнего воспитанника Ильи Ярополова.

Временно отстранена от должностных полномочий и специалист по физкультуре, которая в тот день заменяла воспитательницу в группе. Воспитательница, которая всегда работала в группе Ильи, была на больничном.

Детский омбудсмен в Пермском крае Павел Миков сообщил, что заведующая не подготовила документацию о временной замене воспитателя в группе, а физрук не знала порядка, согласно которому можно отпускать детей из учреждения со взрослыми, передает Интерфакс.

"Женщина пришла и сказала: "Мне надо Ярополова Илью". Я говорю: "Хорошо, но он же спит уже". Но она сказала, что надо, разбудить ребенка. Ну, надо - я разбужу. Он встал и пошел одеваться. Я пошла на кухню, взяла ватрушку, чтобы отдать ему", - рассказала младший воспитатель детского сада №14 Валентина Городилова.

Министр образования региона Николай Карпушин сегодня распорядился, чтобы во все дошкольные учреждения в экстренном порядке была повторно направлена информация о том, кто может забирать детей из садиков.

"АН" сообщали, что в Краснокамске во вторник, 28 марта, мама Ильи пришла за малышом, а оказалось, что ребенок ушел с чужим человеком. Женщина написала заявление в полицию.

Из Москвы в Пермский край в среду направлены специалисты центрального аппарата Следственного комитета России для оказания помощи в поисках похищенного мальчика.