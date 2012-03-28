Сегодня днем в районе деревни Полуденовка между станциями "Темпы" и "Мельдиноперегона" Московской железной дороги на переезде произошло ДТП с участием автомобиля "Лексус" и пригородной электрички.



По предварительным данным, сошла с рельсов первая колесная пара головного вагона электрички, которая следовала по маршруту Москва-Дубна, сообщает «Интерфакс». Повреждения контактной сети нет, железнодорожное полотно не повреждено.

Сообщается, что в результате ДТП погибла женщина - водитель легкового автомобиля. Среди пассажиров электрички пострадавших нет.



