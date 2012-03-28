Дельфины, попавшие в плен в Крыму, уплыли в море

Около 70 дельфинов, которые были заблокированы льдом в полынье вблизи Керчи, самостоятельно выбрались из ловушки. Под утро изменилось направление ветра и лед стало относить от берега.



В ледяной плен накануне попали около 70 дельфинов. Для эвакуации дельфинов на берег Казантипского залива доставили необходимую технику. Поскольку под утро изменилось направление ветра и лед начало относить от берега, штаб операции принял решение отложить эвакуацию. Спустя некоторое время дельфины смогли самостоятельно достичь открытого моря.



