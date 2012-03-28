В Калининградской области аварийно сел истребитель Су-27

Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Калининградскому гарнизону начал доследственную проверку по факту авиационного инцидента вечером во вторник с истребителем Су-27.



Приблизительно в 19 часов по местному времени во время выполнения планового учебно-тренировочного полета на высоте около 600 метров в кабине истребителя четвертого поколения сработал датчик, который сообщает о нештатной работе левого двигателя... Летчик перестал выполнять задание и, выключив указанный двигатель, начал осуществлять посадку самолета на одном двигателе. В конце пробега по взлетно-посадочной полосе при наличии бокового ветра самолет сошел на грунт, в результате чего подломилась носовая стойка шасси. Перед тем, как истребитель съехал с полосы, летчик успел выключить двигатель, сообщает РИА Новости. Пилот самостоятельно покинул кабину истребителя.

Жертв и разрушений нет. Размер ущерба устанавливается.



