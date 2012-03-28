Сбой в движении троллейбусов произошел в Москве на внутренней стороне Садового кольца в районе станции метро "Парк культуры" из-за дорожно-транспортного происшествия сегодня утром.



В районе дома номер 4 по Зубовскому бульвару столкнулись троллейбус и автомобиль, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В результате аварии образовалась пробка из более чем 20 троллейбусов, из-за этого люди вынуждены добираться до места назначения пешком или пересаживаться на другой транспорт.



