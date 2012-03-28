Яхта с нелегалами, среди которых - россиянин, затонула у берегов Канады

На восточном побережье Канады накануне один человек погиб, пятерых, среди которых - россиянин, удалось спасти после купания в ледяной воде, не менее троих пропали без вести в результате крушения судна, попавшего в шторм.

Трагедия, произошедшая во вторник у берегов Новой Шотландии, как предполагает министр общественной безопасности Канады Вик Тэйвз, могла стать результатом попытки нелегальной перевозки иммигрантов из-за границы.

На яхте SV Tabasco-2 находились 9 человек, когда она потерпела во время сильного шторма крушение в 148 км к югу от острова Кейп-Сейбл, передает портал Torontovka.com. Судно, как рассказали вылетевшие к нему на вертолете спасатели, мотало с борта на борт, и крен порой доходил до 90 градусов.

Три человека были спасены находившимся поблизости немецким танкером Hamburg, еще троих подобрал вертолет канадской береговой охраны. Один из спасенных вертолетчиками мужчин позже скончался. По словам пилота вертолета подполковника Ги Ле Блана, среди спасенных им людей были россиянин, украинец и грузин, все - в возрасте около 40 лет. По данным газеты Chronicle Herald, у погибшего был грузинский паспорт.

Еще трое считаются пропавшими без вести. Некоторые из тех, кто потерпел крушение, как сообщил Тэйвз, уже попросили в Канаде политического убежища, поэтому он считает, что на этом судне в Канаду могли пытаться перевезти нелегальных иммигрантов.

В условиях, когда скорость ветра достигает 70 км/ч, а высота волн - 10 м, спасение пропавших с судна - задача почти невыполнимая, хотя вертолеты спасателей в среду продолжают их поиски.