Семилетнего мальчика украла незнакомка из детсада в Пермском крае (ВИДЕО)
28 марта 2012, 08:06 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
В Пермском крае 7-летний мальчик похищен накануне неизвестной женщиной из детсада города Краснокамска 27 марта около 13:00 по местному времени (11:00 по Москве). Вечером вторника мать мальчика обратилась в полицию с заявлением.
Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего", сообщили в региональном Следственном комитете.
Следственные органы пытаются установить местонахождение Ильи, лиц причастных к похищению мальчика и все обстоятельства преступления.
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