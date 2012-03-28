Семилетнего мальчика украла незнакомка из детсада в Пермском крае (ВИДЕО)

В Пермском крае 7-летний мальчик похищен накануне неизвестной женщиной из детсада города Краснокамска 27 марта около 13:00 по местному времени (11:00 по Москве). Вечером вторника мать мальчика обратилась в полицию с заявлением.

Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение заведомо несовершеннолетнего", сообщили в региональном Следственном комитете.

Следственные органы пытаются установить местонахождение Ильи, лиц причастных к похищению мальчика и все обстоятельства преступления.