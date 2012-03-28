В Находке исчез 6-летний мальчик, родители просят о помощи

В Приморском крае ищут шестилетнего жителя Находки Валерия Чернова, который во вторник вышел из дома на улицу погулять и не вернулся. Родители и полиция просят отозваться всех, кто знает, где находится ребёнок или просто видел его.

"Валерий Чернов ушел из дома на улицу и до настоящего времени так и не вернулся. Мальчик хорошо учился и воспитывался в благополучной семье", - сообщил РИА Новости в среду представитель приморского краевого управления МВД России.

По его словам, ребенок был одет в светлую теплую куртку и сапоги с длинным голенищем. У Валерия худощавое телосложение, цвет волос - темно-русый, глаза серо-зеленые.

Полиция призывает всех, кому что-либо известно о том, где находится мальчик, обратиться в ближайший полицейский отдел или по телефону 02, или по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Находке:

8(4236)69-67-45; 69-67-44; 5-79-11; 5-51-63.

"АН" писали, что вчера в Перми из детского садика шестилетнего мальчика увела незнакомая воспитателям женщина.

Напомним, в Брянске 11 марта пропала девятимесячная девочка. Найти младенца не удается до сих пор. Мотивы похищения неизвестны.