В Крыму дельфины попали в ледяную ловушку

В Крыму в районе села Новоотрадное в прибрежной полосе сотрудники территориального отдела Азовгосрыбоохраны обнаружили от 60 до 100 дельфинов, относящихся к виду азовка.Животные зажаты между берегом и льдом.

Перезимовав в незамерзающем Черном море, они зашли в Азовское море на охоту, а в это время переменившийся ветер отрезал животных от выхода из Казантипского залива.

Животные оказались зажатыми между берегом моря и льдом в узкой полынье протяженностью 200 м и шириной 60 м. Если ветер переменится и выгонит лед из Казантипского залива, то животные смогут уплыть, если же их придавит к берегу, возможно, придется вывозить дельфинов на машинах, так как прорубить им путь затруднительно - это порядка 5-6 километров до чистой воды.

О ситуации оповещены природоохранная прокуратура, экологическая инспекция. Руководство региона, сотрудники МЧС и природоохранных ведомств, скорее всего, предпримут попытку выловить дельфинов и на грузовиках перевезти на «большую воду», к месту стянуты люди и техника.

На место происшествия сегодня прибудет министр экологии и природных ресурсов Украины Николай Злочевский.



