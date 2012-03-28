Экстренную посадку совершил самолёт, командир экипажа которого кричал о бомбе

В США в Техасе самолёт со 135 пассажирами на борту, следовавший из Нью-Йорка в Лас-Вегас совершил во вторник экстренную посадку. Произошло это после того, как командир экипажа впал в буйное помешательство.

Как рассказали пассажиры, самолета, следовавшего рейсом 191 компании JetBlue, инцидент произошел примерно после трех с половиной часов полета. Капитан экипажа вышел из кабины и вел себя странно, пытаясь разговаривать с людьми в салоне воздушного судна. Когда он попытался вернуться в кабину пилота, ее дверь оказалась заперта — коллеги не пустили своего командира внутрь.

Очевидно, что его поведение было неадекватным уже в течение определенного времени.После этого капитан пришел в крайне возбужденное состояние. Он стал стучать в дверь кабины и требовать впустить его. Не добившись своего, он, по словам очевидцев, начал бегать по салону и кричать: "Ирак! "Аль-Каида"! Терроризм! Мы падаем! Молитесь!".

Один из пассажиров самолета успел запечатлеть этот припадок на камеру мобильного телефона и разместил видеозапись на интернет-сайте Youtube. На ней слышно, как потерявший рассудок капитан громко выкрикивает слово "бомба".

По громкой связи одна из стюардесс попросила пассажиров утихомирить впавшего в помешательство командира экипажа, который мог представлять собой угрозу для самолета и всех, кто находился внутри. Четверо мужчин, среди которых оказался отставной Нью-йоркский полицейский, скрутили обезумевшего летчика.

По счастливой случайности, один из пассажиров оказался капитаном гражданской авиации. Во многом благодаря ему самолет смог совершить экстренную посадку в техасском аэропорту Амарильо. Виновник инцидента был увезен на машине скорой помощи, сообщает ИТАР-ТАСС. К расследованию дела подключилось ФБР. О том, что именно спровоцировало капитана экипажа самолета на столь странное поведение, не сообщается.