Площадь лесных пожаров в Забайкалье растет ужасающими темпами

Площадь лесных пожаров в Забайкальском крае через сутки после обнаружения первых в 2012 году возгораний выросла в несколько десятков раз - до 700 гектаров. Причина возникновения - жители близлежащих сел.



В понедельник в Забайкальском крае из-за продолжающихся палов сухой травы и прогноза сухой и ветреной погоды введен режим ЧС. Одновременно были зарегистрированы первые в 2012 году лесные пожары - на неделю раньше, чем в 2011 году. Вчера утром в регионе действовали три лесных пожара на площади 15 гектаров, один был локализован. Во вторник власти объявили о введении запрета на посещение лесов для населения.

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 17 лесных пожаров на пройденной площади почти в 700 гектаров, из них 11 пожаров удалось ликвидировать. На конец дня вчера остались непотушенными всего шесть пожаров на площади 63 гектара, из них один на площади в 20 гектаров смогли локализовать.

Больше всего горело во вторник в Акшинском районе на юго-западе края и Карымском в центральной части региона - там было зарегистрировано пять и четыре пожара соответственно. Также лес горит в Улетовском, Кыринском, Читинском и Ононском муниципалитетах. В борьбе с пожарами задействованы 150 человек и 42 единицы техники.

Также во вторник в крае было зарегистрировано 68 несанкционированных отжигов и палов сухой травы.

Термические точки на месте палов выявлены с помощью спутникового мониторинга и наземного наблюдения. Один пал пришел в Забайкалье со стороны Монголии и направлялся в сторону населенного пункта Даурия. Для обеспечения безопасности поселка было задействовано четыре пожарные автоцистерны и 12 пожарных. Также пожарные вместе с добровольной пожарной дружиной потушили пал, подбирающийся к селу Маяки Карымского района, трое их коллег на одной автоцистерне не пустили степной пожар к поселку Шерловая Гора в Борзинском районе, сообщает РИА Новости.

Причина возникновения всех палов, по информации МЧС, одна - жители близлежащих сел и деревень.



