Жена известного в прошлом советского и российского хоккейного голкипера Михаила Шталенкова, бесследно пропавшего вечером воскресенья после прилёта в Москву, сообщила полиции, что смогла с ним связаться, в ГУ МВД России по Москве.

Сотрудники полиции в ночь на среду связались с женой Шталенкова, которая рассказала им, что сумела выйти на связь со своим супругом по телефону, передает Интерфакс. Пока заявление, написанное женой о пропаже Михаила Шталенкова, находится в полиции "Жного Тушино", в среду она намерена приехать для написания встречного заявления.

"АН" писали, что тренер ХК "Металлург" Шталенков исчез по дороге домой из аэропорта "Внуково" 25 марта после прилета из Магнитогорска.

Напомним, Михаил Алексеевич Шталенков (20.10.1965 г.р.) - заслуженный мастер спорта. Заслуженный тренер России.

На позиции вратаря выступал за московское "Динамо" с 1986 по 1992 год и с 2000 по 2002, при этом трижды став чемпионом страны (1990, 1991, 1992). В клубах НХЛ провел семь сезонов: "Милуоки Эдмиралс" (1992-1993), "Анахайм Майти Дакс" (1993-1998), "Эдмонтон Ойлерз" (1998-1999), "Финикс Койотс" (1998-1999), "Флорида Пантерз" (1999-2000).

В составе сборной СНГ стал олимпийским чемпионом 1992 года. В составе сборной России завоевал серебро Олимпийских игр 1998 года. Завершив карьеру игрока, Михаил Алексеевич перешел на тренерскую работу и до сезона 2009-2010 работал тренером вратарей в московском "Динамо". С 17 октября 2011 года - тренер вратарей ХК "Металлург".