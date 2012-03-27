Турист из Петербурга Игорь Дашкин пропал в Непале

Житель Санкт-Петербурга Игорь Дашкин месяц назад пропал в Непале. Дашкин прилетел в Катманду 22 февраля. В деревне Намче-Базар он несколько дней проходил акклиматизацию.

Последнее сообщение друзьям от 26 февраля: «Все ОК иду на перевал Чолопас» (орфография сохранена).Месяц поисков результатов не дал, сообщает Фонтанка.ру. Подключены местная полиция и Интерпол.

Друзья ведут активные поиски на вертолете и, как утверждают, не получают никакой поддержки в консульстве России в Непале. Близкие Игоря Дашкина будут рады любой помощи в поисках пропавшего.