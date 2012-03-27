На Украине загорелась колония, эвакуированы около 150 осужденных

В Львовской области Украины произошел пожар в одном из корпусов Сокальской исправительной колонии. В результате были эвакуированы около 150 заключенных. Пожар начался около 15.00 (16.00 мск).

Загорелось здание бывшего монастыря - памятника архитектуры, которое в советское время было переоборудовано под камеры для содержания заключенных. По данным агентства УНИАН, сначала вспыхнула деревянная крыша на здании. В результате были эвакуированы около 150 осужденных.