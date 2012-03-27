В Марий Эл произошла автомобильная авария, в результате которой были госпитализированы семь человек. ДТПпроизошло на 83-м километре трассы "Йошкар-Ола - Казань" с участием автомобилей Audi и "ГАЗ-3221".

Водитель автомобиля Audi не справился с управлением. В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью", в которой находились семь человек. Ранения различной степени тяжести получили четверо пассажиров и водитель микроавтобуса, передает РИА Новости. Также пострадали водитель иномарки и его пассажир.