В Марий Эл легковушка столкнулась с "Газелью", пострадали 7 человек
27 марта 2012, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Марий Эл произошла автомобильная авария, в результате которой были госпитализированы семь человек. ДТПпроизошло на 83-м километре трассы "Йошкар-Ола - Казань" с участием автомобилей Audi и "ГАЗ-3221".
Водитель автомобиля Audi не справился с управлением. В результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Газелью", в которой находились семь человек. Ранения различной степени тяжести получили четверо пассажиров и водитель микроавтобуса, передает РИА Новости. Также пострадали водитель иномарки и его пассажир.