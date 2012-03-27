В Москве пропал хоккейный тренер Михаил Шталенков

В Москве без вести пропал тренер магнитогорского хоккейного клуба (ХК) "Металлург" Михаил Шталенков. Шталенков исчез по дороге домой из аэропорта "Внуково" 25 марта после прилета из Магнитогорска.

В настоящее время полицейские разыскивают пропавшего тренера. В городе проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, передает РИА Новости. Михаил Шталенков начал свою карьеру в 1986 году в московском "Динамо". Он провел семь сезонов в НХЛ, выступая за "Анахайм", "Эдмонтон", "Финикс" и "Флориду". Шталенков стал олимпийским чемпионом 1992 года в составе сборной СНГ. В составе сборной России стал серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года. После завершения карьеры игрока Михаил Шталенков работал тренером вратарей в "Динамо", а затем в "Металлурге".