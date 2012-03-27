В Башкирии в поселке Алкино застрелился военнослужащий

В Башкирии в воинской части в поселке Алкино погиб от огнестрельного ранения военнослужащий. Военная прокуратура Уфимского гарнизона выясняет причины и обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, 26 марта в 16:00 мск военнослужащий, несший караул, случайно ранил себя , когда разряжал оружие. От полученного ранения он скончался, передает Интерфакс.

В настоящее время в расположении воинской части проверку проводят специалисты Минобороны, в числе которых военные прокуроры.