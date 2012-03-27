На Красной площади грузовик рухнул в котлован, погиб рабочий

На стройплощадке около Красной площади сегодня рано утром грузовик при маневрировании рухнул в котлован. Рабочий, находящийся на тот момент в котловане, погиб.



На место происшествия прибыли спасатели, которым предстоит поднять грузовик из котлована. Причины происшествия выясняются.

По адресу Красная площадь, дом 5, где произошел инцидент, располагаются Средние торговые ряды. В середине 2000-х годов планировалось, что после реконструкции Средние торговые ряды превратятся в комплекс из отелей, магазинов и апартаментов, однако в 2007 году вокруг проекта возник громкий скандал, сообщает Лента.ру. В 2010 году стало известно, что проект свернут, а Средние торговые ряды переданы Федеральной службе охраны (ФСО), по заказу которой в здании начаты работы по реконструкции.



