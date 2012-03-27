Пьяный москвич споткнулся в полиции и попал в реанимацию

Пьяный москвич сильно разбил себе голову в опорном пункте полиции и был госпитализирован, сообщил во вторник представитель пресс-службы столичного главка МВД. Инцидент произошел вчера около 19:00 по адресу: улица Чертановская, дом 30.



В опорный пункт полиции пришел 67-летний гражданин, который был очень пьян, и сообщил, что хочет написать заявление на свою супругу, в верности которой сомневается, а также попросил полицейских помочь ему в разводе с ней.

Через несколько минут в опорном пункте появилась жена мужчины со своей соседкой и также выразила желание написать заявление, так как, по ее словам, муж пришел домой нетрезвый, оскорблял ее и угрожал. Кроме того, она сообщила, что супруг ударил ее, она вызвала полицию, но к моменту прибытия наряда он ушел из дома.

Так как появление женщины «спровоцировало агрессию со стороны мужчины», сотрудники полиции попросили его покинуть опорный пункт, чтобы принять заявление. «Выходя из комнаты, мужчина споткнулся о крутую ступеньку перед входом и упал, при этом он сильно ударился головой», - сообщили в пресс-службе.

С диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга" мужчина был госпитализирован и сейчас находится в реанимации.



