Крупный пожар на свалке под Якутском пятый день тушат снегом

Рано утром 23 марта в результате самовозгорания начался пожар на городском мусорном полигоне на Вилюйском тракте в пригороде Якутска. Площадь пожара составляла порядка 6 тысяч квадратных метров.



На свалку выехали специалисты Якутской городской транспортной компании и представители мэрии Якутска. Было принято решение тушить пожар снегом, который ранее вывозился на полигон Хатын-Юряхского шоссе. Такое решение было принято, в частности, потому, что воду подвезти к свалке затруднительно - она находится в пригороде, практически на территории лесного массива

За три дня на свалку вывезли 1,2 тысячи кубов снега. Работа по тушению идет круглосуточно, в две смены. Силы и средства Якутской городской транспортной компании были усилены техникой Якутдорстроя.

Пожар удалось локализовать, сейчас площадь возгорания составляет 1,6 тысячи квадратных метров, в мэрии надеются, что в течение одного-двух дней пожар будет полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости. Качество воздуха в городе Якутске несколько ухудшилось в последние несколько дней. Из-за пожара на свалке чувствуется запах гари, наблюдается смог.



