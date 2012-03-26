Треть жителей Новороссийска осталась без воды из-за серьезной аварии

Треть жителей Новороссийска в понедельник, 26 марта, осталась без воды из-за серьезной коммунальной аварии - прорыва магистрального водовода. Об этом сообщил в своем микроблоге в Твиттере губернатор Краснодарского края Александр Ткачев.

По его словам, в Новороссийске спрорвало магистральный водовод 1000 мм. Ткачев сообщил, что для ремонта водоснабжение в части города пришлось перекрыть, но в пострадавшие районы воду специально подвозят.

Позже глава края дописал, что вода в жилые дома подается, но "давление из-за ремонта трубы пришлось существенно снизить". Из-за этого вода не доходит до верхних этажей домов в микрорайонах. "В больницах, детсадах и школах все в норме", - заверил Ткачев.

Работы по ремонту водовода в Новороссийске планируется завершить в течение суток.