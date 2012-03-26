Над Чукоткой нависла угроза экологической катастрофы - розлив 1 тыс. тонн мазута

Над Чукоткой в районе мыса Военных топографов в Анадырском районе нависла серьёзнейшая угроза экологической катастрофы. В надводной части корпуса южнокорейского траулера "Ориентал Эйнджел", выброшенном здесь на мель в ноябре 2011 года, по левому борту обнаружены вертикальные разрывы длиной 1-2 метра.

Это установил водолазный осмотр, проведенный с 13 по 20 марта, сообщила сегодня пресс-служба администрации Чукотского автономного округа. Специалисты пришли к выводу, что после начала весенней подвижки льдов существует реальная угроза утечки нефтепродуктов из траулера в Берингово море. Если это произойдет, предполагаемый размер экологического ущерба может составить свыше 4,6 млрд рублей. Пока утечки нефтепродуктов не наблюдается.

Учитывая серьезность сложившейся ситуации, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин провел в середине марта рабочую встречу с временным поверенным в делах посольства Республики Корея в Москве Сок Пэ Ли, обсудил с ним вопросы, связанные со снятием траулера с мели и недопущением разлива нефти. Достигнута договоренность о координации всех действий и намерений, касающихся судьбы аварийного судна. С этой целью определены ответственные лица для оперативных контактов между правительством Чукотского автономного округа и посольством Республики Корея.

Напомним, "АРУ" писали, что 16 ноября 2011 года на траулере "Ориентал Эйнджел", находившемся в Беринговом море неподалеку от чукотского поселка Беринговский, вспыхнул пожар. 89 членов экипажа покинули горящее судно и были спасены находящимися в этом районе промысловыми судами России и Республики Корея.

Старший помощник капитана траулера погиб.

Спустя три дня "Ориентал Эйнджел" обнаружили на мели в районе мыса Военных топографов в Анадырском районе Чукотского автономного округа.

В танках судна осталось 942 тонны мазута, 116 тонн дизельного топлива, 52 тонны машинного масла. На сегодняшний день корейский траулер, скованный льдами, сидит неподвижно на покатой скале, уходящей от берега в море.