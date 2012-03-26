В Самаре загорелся жилой двухэтажный дом

В центре Самары произошел пожар в двухэтажном жилом доме. В результате пострадал один человек. В настоящее время спасатели ликвидируют возгорание. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 10:17 мск.

Загорелась крыша двухэтажного кирпичного дома на Садовой улице. Площадь пожара составила 350 квадратных метров, передает РИА Новости. Работа пожарных осложняется тем, что к дому прилегает много деревянных пристроек. В настоящее время пожар локализован.