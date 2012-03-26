В Воронеже ВАЗ-2110 врезался в бетонное ограждение

В Воронеже минувшей ночью произошла автомобильная авария с участием автомобиля ВАЗ-2110. В результате ДТП один человек погиб, еще трое получили ранения. За рулем ВАЗа находилась девушка 1991 года рождения.

Авария произошла в 01.10 мск понедельника на 10 километре трассы "Воронеж-Тамбов". Девушка-водитель наехала на бетонные блоки, огораживающие закрытую на ремонт часть трассы. В результате легковушку развернуло, передает РИА Новости. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где его в заднюю часть ударила "Лада-Приора". 20-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-2110, сидевшая на задем сиденье, погибла на месте.