В Питере девушка бросилась с крыши многоэтажного дома

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка покончила с собой, сбросившись с крыши многоэтажного дома. Тело девушки было найдено поздним вечером в пятницу у дома №1 по Ленинскому проспекту.

По факту суицид возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ - доведение до самоубийства. Тело девушки 1995 года рождения было обнаружено вечером в пятницу, 23 марта, передает Интерфакс. По предварительным данным, погибшая свела счеты с жизнью, прыгнув с крыши дома.