В Красноярском крае полицейский ранил пьяного водителя

В Красноярском крае сотрудник полиции ранил пьяного водителя, который начал стрелять в стражей порядка. Инцидент произошел субботу вечером в селе Идринское. Пострадавший - водитель "девятки", лишенный прав за езду в пьяном виде.

В тот момент, когда полицейские потребовали от водителя остановиться, тот попытался уехать от них, но был прижат к обочине неподалеку от деревни Еленинск. Водитель выскочил из машины и наставил на них ружье, а потом выстрелил. В результате началась перестрелка, передает РИА Новости. Инспектор ДПС ранил мужчину в левое бедро. Нарушитель ПДД был доставлен в больницу.