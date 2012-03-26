В Тюменской области "Газель" столкнулась с иномаркой. Авария произошла в воскресенье на 126-м километре трассы Курган - Тюмень в Исетском районе. В результате погибли два человека, в том числе ребенок.

Еще пять человек пострадали. По предварительным данным, водитель "Газели" выехал на полосу встречного движения. В результате водитель допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, передает РИА Новости. В салоне иномарки находилась семья из города Шадринск: дедушка и бабушка с дочерью и внуками. Погибли 57-летний мужчина, управлявший иномаркой, и годовалый мальчик.