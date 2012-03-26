Поезда на Кольцевой линии метро движутся с увеличенным интервалом

Поезда на Кольцевой линии московского метро движутся с повышенным интервалом. Пассажиров подземки через громкую связь просят пользоваться городским наземным транспортом. Движение прервано по техническим причинам.

Как сообщил корреспондент "Аргументов недели", о повышенном интервале движения поездов объявляют по громкой связи на станциях "Киевская", "Баррикадная" и "Краснопресненская". На этих станциях скопились большие толпы людей. Пассажирам говорят о технических причинах в задержке поездов. Подробности пока неизвестны. Ранее АН писали о том, что движение было прервано от станции "Киевская".