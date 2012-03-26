На Кольцевой линии метро прервано движение от Киевской до Краснопресненской

В Москве прервано движение поездов на Кольцевой линии метро от станции "Киевская" в сторону "Краснопресненской". Машинист электропоезда объявил о том, что движение прервано на неопределенное время.

Как сообщил корреспондент "Аргументов недели", на станции собралась большая толпа пассажиров. По громкой связи машинист электропоезда сообщил о том, что поезд до станции "Краснопресненская" не следует по техническим причинам. Инцидент произошел в понедельник, 26 марта. Подробности пока неизвестны.