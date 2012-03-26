Молодых людей, искупавшихся в ГУМе, обвинили в хулиганстве

Накануне в Москве сотрудники полиции задержали активистов незарегистрированной "Партии любви", устроивших акцию протеста в ГУМе. Молодые люди искупались в фонтане. Активистам предъявили обвинение в хулиганстве.

Об этом сообщил основатель партии, бывший мэр Архангельска Александр Донской. Инцидент произошел 25 марта. Члены "Партии любви" - несколько мужчин и одна девушка - искупались в фонтане в здании ГУМа, передает РИА Новости. Полиция задержала активистов и доставила их в ОВД "Китай-город". По словам участников протестного мероприятия, они залезли в фонтан в поддержку "журналистов-проституток", которые "пишут статьи за деньги". При этом Александр Донской отметил, что купание в фонтане посвящено акции феминистской панк-группы Pussy Riot в храме Христа Спасителя. Напомним, за исполнение "панк-молебна" "Богородица, дево, Путина прогони" девушкам предъявили обвинение в хулиганстве по части 2 статьи 213 УК РФ. Им грозит до семи лет лишения свободы.