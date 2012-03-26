В Подмосковье произошла крупная авария: столкнулись 5 машин

В Московской области в воскресенье, 25 марта, произошла авария, в результате которой столкнулись пять автомобилей. Один человек погиб, трое попали в больницы. ДТП произошло на 34-м километре Дмитровского шоссе.

Около 18.00 здесь столкнулись пять автомобилей. В результате один человек погиб, еще трое были госпитализированы. Отмечается, что состояние одного пострадавшего крайне тяжелое, он находится в реанимации, передает РИА Новости. Состояние еще двоих врачи оценивают как средней тяжести.