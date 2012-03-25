В Шереметьево самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

"Аэробус 330", вылетевший из Шанхая, в московском аэропорту "Шереметьево" выкатился за пределы посадочной полосы, в инциденте, произошедшем вечером в воскресенье, никто не пострадал.





"Аэробус 330" принадлежит авиалиниям Китая, в аэропорту "Шереметьево" после приземления он выкатился передней и правой стойками шасси на грунт.