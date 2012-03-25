На Кутузовском проспекте столкнулись шесть машин, пострадали 4 человек

В Москве произошла автомобильная авария, участниками которой стали шесть машин. Инцидент произошел на Кутузовском проспекте в воскресенье, 25 марта. В результате ДТП пострадали четыре человека.

Авария произошла в районе дома 37 на Кутузовском проспекте. В настоящее время устанавливаютсяобстоятельства и причины происшествия, передает РИА Новости. Днем в воскресенье в городе начался сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, завершится лишь к ночи. Плохие погодные условия способствуют возникновению большого числа аварий.