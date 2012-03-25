Трое малолетних детей погибли в пожаре в воскресенье в Пермском крае
25 марта 2012, 20:22 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
На месте пожара работаю сотрудники МЧС, СУ СК РФ по Пермскому краю и прокуратуры.
25 марта 2012, 20:22 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]
На месте пожара работаю сотрудники МЧС, СУ СК РФ по Пермскому краю и прокуратуры.
На контроле – придомовые территории 22.08 12:47
Дмитрий Малютин: Сохраним социальную направленность бюджета 22.08 12:46
Цифры требуют уточнения 13.08 16:18
Дорожным объектам – особое внимание 13.08 16:16
«Основной посыл – взаимодействие на всех уровнях» 13.08 16:15
Под депутатским контролем 13.08 15:44
В пермских дворах появятся новые мини-стадионы 13.08 15:43
Главная задача – качество 13.08 15:42
В Перми активизируют очистку улиц 21.02 12:49
Статус главной улицы поддержат качеством пространства 21.02 12:47
«Мужчина в образовании» 14.02 11:28
Пока погода позволяет 14.02 11:26
Подрядчики ставят рекорды 07.02 13:38
В Пермь поступят новые низкопольные автобусы 24.01 15:21
Названы победители Кубка «Зимний вернисаж» 24.01 15:20
В Перми откроется «Зимний вернисаж» 17.01 15:25
Ушла на реконструкцию 10.01 12:41
В новогоднюю ночь в Перми будет продлена работа общественного транспорта 27.12 10:58
В новом году – в новый садик 27.12 10:57
Направление выбрано правильно 27.12 10:52
За пять лет в Перми обустроят 50 парков и скверов 20.12 11:29
//Новости партнеров
Аварийность на пермских дорогах снизилась вдвое 20.12 11:28
Среди проектов к 300-летию Перми наибольший интерес жителей вызывает благоустрой 14.12 10:18
Эксперты отмечают системность работы властей Перми в сфере дошкольного образован 14.12 10:18
Все перемены – к лучшему 13.12 10:14
Пермь готовится к Новому году 29.11 13:30
В Перми впервые пройдет городской спринт 29.11 13:03
Все авторы >>