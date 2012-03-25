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Трое малолетних детей погибли в пожаре в воскресенье в Пермском крае

25 марта 2012, 20:22 [ «Аргументы Недели. Пермь» ]

Трое малолетних детей погибли в пожаре в воскресенье в Пермском крае

 

В поселке Новые Ляды Пермского края в воскресенье произошел пожар в одноэтажном деревянном рубленом доме, сообщили в ГУ МЧС по региону, в огне сгорели малолетние дети - в возрасте от 1 года до 4 лет.

Дом площадью 5х6 метров полностью сгорел, в ходе разборов завалов сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших детей, в возрасте 1, 3 и 4 года.

 

На месте пожара работаю сотрудники МЧС, СУ СК РФ по Пермскому краю и прокуратуры.

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