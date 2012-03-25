Трое малолетних детей погибли в пожаре в воскресенье в Пермском крае

В поселке Новые Ляды Пермского края в воскресенье произошел пожар в одноэтажном деревянном рубленом доме, сообщили в ГУ МЧС по региону, в огне сгорели малолетние дети - в возрасте от 1 года до 4 лет.





Дом площадью 5х6 метров полностью сгорел, в ходе разборов завалов сотрудники МЧС обнаружили тела троих погибших детей, в возрасте 1, 3 и 4 года.

На месте пожара работаю сотрудники МЧС, СУ СК РФ по Пермскому краю и прокуратуры.