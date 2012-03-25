В Душанбе мужчина подорвал себя при задержании

В Душанбе особо опасный преступник совершил самоподрыв на ручной гранате. Инцидент произошел днем в воскресенье, 25 марта. Мужчина подорвал себя в тот момент, когда стражи порядка пытались его задержать.

При виде оперативников гражданин Таджикистана, мужчина 1980 года рождения,достал ручную гранату и осуществил самоподрыв. Мужчина получил серьезные ранения, передает «Интерфакс». Он был доставлен в ближайшую больницу. Спустя час мужчина скончался.