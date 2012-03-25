В Питере полиция задержала участников митинга на Конюшенной площади

В Санкт-Петербурге полицейские задержали около 10 человек после митинга оппозиции, прошедшего на Конюшенной площади. Люди были задержаны после попытки устроить несанкционированное шествие.

Санкционированная акция протеста длилась около часа. Собравшиеся на Конюшенной площади выкрикивали антиправительственные лозунги. Об этом сообщает РИА Новости. На сцене выступили глава "Гражданского комитета" Ольга Курносова, лидер Русской партии Николай Бондарик, а также бывший Госдумы Сергей Бабурин. Выступавшие призывали собравшихся к сплоченности и продолжению борьбы.