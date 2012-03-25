На Украине от взрыва пострадали трое детей

В Киевской области Украины произошел взрыв, в результате которого пострадали трое детей. Неустановленное взрывное устройство сработало 24 марта в селе Красная Слободка Обуховского района.

По предварительным данным, дети баловались с металлоломом. Взрыв прогремел во время игры. Сработало неустановленное взрывное устройство. В результате пострадали дети 12, 10 и 6 лет, пишет РБК. Пострадавшие были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время милиция проводит расследование по факту взрыва.