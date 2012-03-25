В Москве задержали 4 человек, купавшихся в фонтане ГУМа

В Москве в здании ГУМа сотрудники полиции задержали четырех человек, купавшихся в фонтане. Несанкционированную акцию устроили активисты незарегистрированной "Партии любви".

Они были задержаны за нарушение общественного порядка. Одна девушка и трое мужчин были доставлены в ОВД "Китай-город", передает РИА Новости. Активисты "Партии любви" купались в фонтане не в обнаженном виде, а в купальниках и плавках.