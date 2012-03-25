В Восточном Измайлово в Москве в воскресенье днём в дорожно-транспортном происшествии вследствие столкновения "легковушки" и машины "скорой помощи" пострадали четыре человека - по двое раненых из каждого автомобиля.

"В Измайловском проезде, дом четыре, корпус три пострадали четыре человека, а не три, как предполагалось ранее", - сообщил источник в правоохранительных органах столицы, передает Интерфакс.

По его словам, в результате аварии ранения получили двое находившихся в машине "скорой помощи", также госпитализированы два человека из автомобиля ВАЗ-2114.