В Москве задержали 30 человек с белыми ленточками на одежде

В Москве сотрудники полиции задержали более 30 человек на Красной площади. Люди были задержаны за то, что гуляли по Васильевскому спуску с прикрепленными к одежде белыми ленточками.

МВД сообщает о том, что были задержаны 16 человек. По данным полиции, они якобы хотели устроить несанкционированную акцию. Официальный представитель движения «Солидарность» Ольга Шорина сообщила «Интерфаксу», что были задержаны 33 их представителя за то, что они гуляли там с прикрепленными к одежде белыми ленточками. "Причина задержания непонятна – они там просто гуляли, можно сказать, уже традиционно", – заявила Шорина. По ее словам, 16 задержанных были доставлены в ОВД «Китай-город».