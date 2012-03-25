На пожаре в Пермском крае погибли трое детей

В Пермском крае произошел пожар, в результате которого погибли трое детей в возрасте от года до четырех лет. Инцидент произошел в воскресенье, 25 марта, в поселке Новые Ляды Пермского края.

По данным МЧС России, пожар разгорелся в одноэтажном доме. К моменту прибытия пожарных здание было полностью охвачено огнем. В ходе тушения были найдены тела троих погибших. Позже стало известно, что на пожаре погибли трое детей в возрасте четырех, трех лет и года, передает РИА Новости. В настоящее время спасатели ликвидируют последствия пожара, устанавливаются причины и ущерб от возгорания.