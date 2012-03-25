В Омской области произошло обрушение дамбы, люди остались без отопления

В Омской области провалилась асфальтовая дорога по дамбе и провисла магистральная труба системы отопления на участке 12 м. Инцидент произошел в микрорайоне "Муромцево-2" села Петропавловка в Муромцевском районе.

Асфальтовая дорога провалилась в результате подмыва водосбросной трубы, проложенной в земляной дамбе. По данным МЧС России, для уменьшения нагрузки на трубу было временно приостановлено теплоснабжение части объектов микрорайона. Также была слита вода, пишет РБК. В результате от теплоснабжения были отключены два жилых дома, Петропавловский детский дом, библиотека, Дом культуры и школа.